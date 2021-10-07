В МИД назвали проблемные моменты в диалоге России и США

Дипломат Ермаков: проблемным моментом в диалоге России и США является развал ДРСМД

В диалоге России и США по стратегической стабильности остаются проблемные моменты, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Его заявление было зачитано на заседании Первого комитета ГА ООН, сообщает РИА Новости.

По словам Ермакова, проблемными моментами являются развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), развертывание глобальной американской системы ПРО, размещение в Европе нестратегического ядерного оружия США.

Ермаков добавил, что требует упоминания нарушение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на территории неядерных европейских стран американского нестратегического ядерного оружия. «Не можем обойти вниманием выход США из Договора по открытому небу», — говорится в заявлении дипломата.

Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа 2020 года. Вашингтон разорвал соглашение от 1987 года якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва опровергает обвинения.

