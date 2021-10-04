В ООН рассказали о «неприемлемых» рисках ядерной войны

Риски применения ядерного оружия очень высоки, вместе с ростом враждебности между странами это может привести к серьезным последствиям — в том числе ядерной войне. Об этом рассказала заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Ее цитирует ТАСС.

«Растущая враждебность в отношениях между ядерными державами привела к повышению ядерных рисков до уровня, который является неприемлемым», — отметила она.

При этом угрозу представляют и обычные вооружения, которые накапливают разные страны мира. Заместитель генсека ООН пояснила, что глобальные военные расходы составили почти 2 триллиона долларов в 2020 году (на 2,6 процента больше по сравнению с 2019 годом).

О том, что уровень угрозы применения ядерного оружия в мире невероятно высок, говорил и сам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, этот риск достиг своего максимума за 40 лет.