Россия призвала страны ООН к сотрудничеству в разоружении

Россия призвала страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении, нормализации разоруженческого механизма ООН и к отказу от конфронтации. Об этом говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова, передает РИА Новости.

Заявление Ермакова зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН. В тексте также говорится, что Москва отмечает «проявление здравого прагматизма» со стороны новой администрации США в вопросе диалога по стратегической стабильности.

«РФ в полной мере осознает свою ответственность за поддержание глобальной и региональной стабильности и проводит курс на сохранение мира. Предлагаем конкретные политико-дипломатические меры, направленные на сохранение и укрепление архитектуры контроля над вооружениями», — отметил Ермаков.

Ранее в октябре заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что риски применения ядерного оружия очень высоки. По ее словам, вместе с ростом враждебности между странами это может привести к серьезным последствиям — в том числе ядерной войне.