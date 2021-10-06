США сократили число атомных боеголовок до минимума за последние шестьдесят лет

Госдеп США объявил, что Вашингтон продолжает постепенно сокращать число имеющихся у него атомных боеголовок. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным министерства, в 2020 году у США было всего 3750 боеголовок, в то время как в 2019 году — 3805, а годом ранее — 3785. Данная цифра не учитывает те боеголовки, которые уже были выведены из эксплуатации и ожидают своего уничтожения. В ведомстве также рассказали, что в 2020 году в США уничтожили 184 старые боеголовки. Отмечается, что зафиксированный в прошлом году уровень стал минимальным за последние шестьдесят лет.

Ранее военный эксперт, директор по политике в области разоружения и сокращения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф заявил, что разработка ракет Китаем и Россией может вызвать неконтролируемую ядерную войну. По словам специалиста , в настоящее время Вашингтон модернизирует весь свой флот, а Пекин и Москва продолжают испытания новых ракет и расширяют свой арсенал. Однако между странами нет той гонки вооружений, которая была в годы холодной войны.

