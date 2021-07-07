США создадут ядерную крылатую ракету

Американская компания Raytheon получила контракт на два миллиарда долларов, предполагающий разработку в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США ядерной крылатой ракеты Long-Range Standoff (LRSO), пишет Defense News.

Издание напоминает, что данное оружие получат американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress (действующий) и B-21 Raider (перспективный). Серийное производство LRSO должно стартовать в 2027 году. ВВС планируют приобрести более тысячи таких ракет, дальность которых превысит 2,4 тысячи километров.

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Ожидается, что LRSO заменит AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), разработанную еще в 1970-х годах. Издание отмечает, что старое оружие, эффективность которого на фоне появления у противников развитых средств противовоздушной обороны снижается, все сложнее поддерживать.

В июле газета South China Morning Post сообщила, что в Пекине на площади Тяньаньмэнь в ходе праздничного мероприятия, посвященного столетию Коммунистической партии Китая, в воздух подняли сразу 15 истребителей пятого поколения J-20.

В июне 2019 года американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.