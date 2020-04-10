Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик B-1B получит 31 гиперзвуковую ракету

Американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности B-1B Lancer могут получить по 31 гиперзвуковой ракете. Об этом заявил генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Тимоти Рэй, передает Air Force Magazine.

По его словам, ракеты AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW) и Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) будут размещаться во внутренних отсеках самолета и на внешних подвесках. Оставшиеся B-1B Lancer получат данное оружие после того, как 17 таких самолетов будут списаны.

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Генерал отметил, что таким образом B-1B Lancer разгрузят стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. Также планируется привлечь B-1B Lancer к испытаниям гиперзвукового оружия.

В марте американская компания Lockheed Martin показала изображение перспективной «супербыстрой» (или гиперзвуковой) ракетной системы AGM-183A ARRW.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что у страны «есть супербыстрые ракеты».

В июне 2019 года американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.

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