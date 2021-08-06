Россия вооружится «уничтожающей США» ракетой в 2022 году

Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» начнутся в текущем году и завершатся в следующем, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе посещения завода «Красмаш» в Красноярске, сообщает ТАСС.

«Летные испытания [начнутся] в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН (Ракетные войска стратегического назначения — прим. «Ленты.ру»). Конкретное место говорить не буду, неподалеку», — сказал чиновник, добавив, что завод «готов к выполнению долгосрочного контракта по одному из самых грозных вооружений, которым должна обладать наша страна».

В ноябре 2020 года заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков написал в «Военно-промышленном курьере», что Россия может уничтожить США уже имеющимися у нее средствами, в частности, торпедами с ядерной энергетической установкой «Посейдон» и тяжелыми МБР «Сармат».

К настоящему времени проводились лишь бросковые испытания данной ракеты.