Назван срок отказа России от ядерных «Тополей»

В 2024 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России полностью откажутся от эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь». Срок прекращения использования военными данных МБР назвал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируется, что в 2024 году с вооружения РВСН будет снята "крайняя" МБР "Тополь". Выслужившие свои сроки эксплуатации МБР "Тополь" сейчас меняются на МБР "Ярс" с разделяющейся головной частью», — сказал собеседник.

В перспективе военные РС-12М «Тополь», выступающие носителями ядерного оружия, конвертируются в гражданские ракеты «Старт-1».

Стратегический ракетный комплекс РТ-2ПМ (РС-12М) «Тополь» с твердотопливной трехступенчатой ракетой 15Ж58 принят на вооружение в 1988 году. МБР стартовой массой 45 тонн способна забрасывать около тонны боевой нагрузки на расстояние до 11 тысяч километров. Стандартной нагрузкой ракет 15Ж58 является ядерный боевой блок мощностью 550 килотонн.