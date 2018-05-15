Россия сократит число пусков «Тополей»

Минобороны более чем вдвое сократило планы пусков межконтинентальных ракет РС-12М «Тополь». Об этом газете «Известия» рассказали в оборонном ведомстве.

Согласно обновленным планам, в 2018–2019 годах планируется три старта этих МБР вместо семи. Как пояснили в Минобороны, в ближайшие годы будут выполняться только единичные запуски РС-12М для подготовки личного состава Ракетных войск стратегического назначения и подтверждение стабильности характеристик ракет, у которых продлили срок эксплуатации.

Издание предполагает, что это связано с началом серийного производства новых неуязвимых для ПРО гиперзвуковых боевых блоков «Авангард», которые разрабатывались как конкурирующая система «Тополей». Носителем для гиперзвуковых блоков станет, вероятно, новейшая МБР РС-28 «Сармат».

Стратегический ракетный комплекс РТ-2ПМ «Тополь» с твердотопливной трехступенчатой ракетой 15Ж58 принят на вооружение в 1988 году. МБР стартовой массой 45 тонн способна забрасывать около тонны боевой нагрузки на расстояние до 11 тысяч километров. Стандартной нагрузкой ракет 15Ж58 является ядерный боевой блок мощностью 550 килотонн.

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