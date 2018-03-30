Минобороны поделилось видео с испытаний ракеты «Сармат»

Министерство обороны России выложило в открытый доступ видео с моментом запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса «Сармат». Кадры опубликованы на странице оборонного ведомства в YouTube.

На 22-секундном видео видна взлетающая ракета в черно-белой раскраске. Также четко виден процесс отделения сработавшего порохового аккумулятора давления, предназначенного для выталкивания ракеты из шахты до того, как включатся основные двигатели.

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Ранее 30 марта официальный печатный орган Минобороны газета «Красная звезда» написала, что на космодроме Плесецк в Архангельской области прошли вторые бросковые испытания ракеты РС-28 «Сармат». В ходе испытаний подтвердились характеристики ракеты на начальном этапе полета, также была оценена правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса.

Новейшую ракету тяжелого класса «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах взамен производившейся в УССР «Воеводы». По заявлениям разработчиков, «Сармат», несущий полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров. Ракета способна достигать противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, а также перемещаться на сверхмалой высоте.

Минобороны России / YouTube

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