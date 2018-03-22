Россия раскрыла США способ перехвата ракеты «Сармат»

Для перехвата новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат» потребуется не менее 500 американских противоракет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Таков вывод западных экспертов. "Кинжал" вместе со своим авианосителем тоже неуязвим для средств поражения противника, при этом он гарантированно поражает любые заданные цели», — отметил парламентарий.

Минобороны России / YouTube

Новейшую ракету тяжелого класса «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. Работы по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный и серийно производившийся в УССР комплекс «Воевода». В марте 2018 года заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что их утилизация начнется в ближайшее время.

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По заявлениям разработчиков, «Сармат», несущий полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров. Ракета способна достигать противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, а также перемещаться на сверхмалой высоте.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

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