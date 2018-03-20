Гиперзвуковое оружие России установят на полученные от Украины ракеты

Первыми носителями новейшего российского оружия, гиперзвуковых блоков «Авангард», станут межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, полученные от Украины, сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«В начале 2000-х годов с Украины за "газовые долги" были поставлены порядка 30 жидкостных ракет УР-100Н УТТХ, после распада СССР хранившихся на складах в незаправленном состоянии — то есть практически новых, способных стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет. Часть этих ракет и станет носителями первой серии гиперзвуковых планирующих боевых блоков в течение ближайших лет», — сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что «с принятием на вооружение тяжелой ракеты РС-28 "Сармат" такие блоки будут устанавливаться и на нее».

Характеристики «Авангарда» впервые озвучил президент России Владимир Путин в марте 2018 года в своем послании Федеральному собранию. Тогда глава государства заявил о проведенных в стране испытаниях гиперзвукового ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, который «отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз». По словам Путина, «он идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

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