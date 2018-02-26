Названо вооружение насторожившего США российского сверхзвукового дрона

Создаваемый российский сверхзвуковой самолет-беспилотник получит управляемые и неуправляемые авиационные средства поражения, сообщил в передаче «Военная приемка» на телеканале «Звезда» замначальника научно-исследовательского отдела ЦНИИ ВВС Александр Немов.

По его словам, военный дрон предназначен для поражения стационарных и мобильных целей. «В настоящее время ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет способен выполнять автоматический маловысотный сверхзвуковой полет», — сказал специалист.

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В декабре 2017 года РИА Новости сообщило о проектировании российского высокоскоростного беспилотного летательного аппарата, оснащенного турбореактивным двигателем. По данным агентства, соответствующие работы ведутся в казанском ОКБ имени Симонова.

В американском журнале The National Interest предположили, что такой беспилотник станет платформой для тестирования средств разведки, слежения и рекогносцировки. Издание отмечает, что боевой образец российского дрона появится через несколько лет.

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