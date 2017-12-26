Россия запустила баллистическую ракету с перспективным боезарядом

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в целях испытания перспективного боезаряда запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) РС-12М «Тополь», сообщает ТАСС.

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«Боевым расчетом РВСН с полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск МБР РС-12М "Тополь". Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет», — отметили в военном ведомстве.

Испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс полигона Капустин Яр позволяют испытывать перспективное боевое оснащение, способное преодолевать системы противоракетной обороны, в том числе перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН и ВМФ, уточнили в Минобороны.

До этого с Капустина Яра МБР РС-12М «Тополь» запускалась 26 сентября 2017 года. Тогда ракета точно поразила заданную цель на полигоне Сары Шаган в Казахстане.

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