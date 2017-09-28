Представлено видео пуска баллистической ракеты РС-12М «Тополь»

Материалы по теме С того света Украина снабдила США козырем в космической гонке

Министерство обороны России опубликовало видео пуска МБР РС-12М «Тополь», ролик доступен для просмотра на сайте «Парламентской газеты». Целью старта называется испытание перспективного боевого оснащения МБР. Сведения по данному пуску используются для создания средств преодоления ПРО.

Старт ракеты произошел 26 сентября 2017 года с полигона Капустин Яр в Астраханской области. На территории России МБР пролетела над Татарстаном, Омской областью, Пермским краем и Самарской областью. Испытания признаны успешными, ракета точно поразила заданную цель на полигоне Сары Шаган в Казахстане.

Стратегический ракетный комплекс РТ-2ПМ «Тополь» с твердотопливной трехступенчатой ракетой 15Ж58 принят на вооружение в 1988 году. МБР стартовой массой 45 тонн способна забрасывать около тонны боевой нагрузки на дальность до 11 тысяч километров. Стандартной нагрузкой ракет 15Ж58 является ядерный боевой блок мощностью 550 килотонн.