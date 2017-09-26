Проведен испытательный пуск баллистической ракеты «Тополь»

В Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь». Об этом во вторник, 26 сентября, сообщается на сайте Минобороны.

«Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (республика Казахстан)», — отметили в ведомстве.

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Там добавили, что «в ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны».

Разработка стратегического ракетного комплекса РТ-2ПМ «Тополь» с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой 15Ж58 началась в 1975 году. Окончательно принят на вооружение в 1988-м. Трехступенчатая ракета стартовой массой 45 тонн способна забрасывать около тонны боевой нагрузки на дальность до 11 тысяч километров. Стандартной нагрузкой ракет 15Ж58 является ядерный боевой блок мощностью 550 килотонн.

В середине 1990-х годов группировка «Тополей» насчитывала до 360 единиц. В настоящее время ракеты этого типа снимаются с вооружения, их меняют на комплексы «Ярс» и начиная с 2016 года — «Рубеж».