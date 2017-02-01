Китай испытал баллистическую ракету с десятью боевыми блоками

Китай провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты DF-5C с 10 боевыми блоками. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает известный американский обозреватель Билл Гертц в своей заметке на сайте The Washington Free Beacon.

Пуск ракеты был произведен из испытательного центра Тайюань в провинции Шаньси по одному из полигонов в северо-западной части КНР. Как отмечает Гертц, испытание инертных боевых блоков индивидуального наведения контролировалось разведывательными службами США.

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По мнению обозревателя, испытание ракеты с 10 боевыми блоками позволяет Китаю в обозримом будущем нарастить потенциал своих ядерных сил. В настоящее время ракетные войска КНР располагают примерно 20 ракетами модификаций DF-5A и B. Они представляют собой жидкостные МБР дальностью более 12 тысяч километров. Ракеты DF-5A оснащены моноблоком мощностью 4-5 мегатонн, DF-5B несут от 3 до 8 рассеивающихся головных частей мощностью до 1 мегатонны. Стартовая масса DF-5 превышает 180 тонн.

К недостаткам ракет этого типа относится долгая предстартовая подготовка: заправка их топливом может занимать до 1,5-2 часов. Некоторые эксперты высказывают предположение, что Китай может попытаться создать на базе DF-5 ампулизированный вариант жидкотопливной ракеты, несущей боевое дежурство в постоянной готовности к старту, подобно советским МБР семейств РС-20, УР-100 и других.