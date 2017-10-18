Россия испытала секретный ракетный комплекс

РВСН провели испытания нового ракетного комплекса шахтного базирования, расположенного на трассе Ясный (ракетный район Домбаровский) — Кура (Камчатка), сообщил РИА Новости начальник полигона Капустин Яр генерал-майор Олег Кислов.

Военные не уточнили, о каком именно комплексе идет речь, и не назвали его конкретное местонахождение. Кислов, отмечает ТАСС, также заявил, что при наличии Плесецка, Восточного и Байконура преобразовывать полигон Капустин Яр в космодром нецелесообразно.

«Возможности существующих и вновь созданных космодромов полностью обеспечивают необходимые потребности по отработке современных пилотируемых космических систем», — заявил начальник Капустина Яра.

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Как отмечает РИА Новости, РВСН работают над новейшей жидкостной ракетой тяжелого класса РС-28 «Сармат», которую планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах.

Опытно-конструкторские работы по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит комплекс «Воевода» («Сатана»). Стартовая масса ракеты составит менее 110 тонн, дальность превысит 11 тысяч километров, МБР будет нести 10-15 разделяемых боеголовок мощностью до 750 килотонн каждая.