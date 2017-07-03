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Испытания преемника «Сатаны» вновь отложили

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Бросковые испытания ракеты «Сармат» разработки конструкторского бюро Макеева, предназначенной для замены самой мощной в мире ракеты 15А18 комплекса Р-36М2 «Воевода» (индекс НАТО SS-18 mod. 5/6 Satan) отложены на последний квартал 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Очередной перенос сроков вызван необходимостью провести дополнительные испытания новой ракеты на стендах Красноярского машиностроительного завода. Ожидается, что развертывание новой ракеты начнется в 2019-2020 годах.

Исходно испытания ракеты «Сармат» должны были начаться в 2016 году, однако срок несколько раз переносился, сначала на март, затем на июнь 2017 года. Как отмечает издание, очередной перенос вызван желанием завершить полный цикл стендовых испытаний, прерывавшихся в том числе из-за неполадок в ракете.

До конца года Красноярский машиностроительный завод должен собрать три образца «Сармата» с массогабаритным макетом вместо штатной головной части. Испытания ракеты, включая зачетный пуск, по исходным планам, должны быть завершены до 2020 года.

Новая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» разрабатывается в России с начала 2010-х годов. Она должна заменить в составе РВСН снимаемые с вооружения по истечении назначенного срока службы МБР комплекса «Воевода», строившиеся заводом «Южмаш» в Днепропетровске в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Новые ракеты будут оснащаться разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

Они должны быть развернуты в составе двух соединений РВСН: 13-й ракетной Оренбургской Краснознаменной дивизии (Оренбургская область, город Ясный, поселок Домбаровский) и 62-й Ужурской Краснознаменной дивизии имени 60-летия СССР (Красноярский край, поселок Ужур-4).

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