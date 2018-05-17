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Россия вернулась к планам запускать спутники «Тополями»

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Россия вернулась к рассмотрению проекта применения межконтинентальных баллистических ракет РС-12М «Тополь» для запусков космических спутников. Об этом пишет РИА Новости.

«В ракетно-космической отрасли вернулись к рассмотрению проекта конверсионного применения выводимых из эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» с целью их применения в космической программе — создания на их базе легких ракет-носителей», — рассказал агентству источник в военно-космической отрасли.

Минобороны России приступило к замене «Тополей» на современные «Ярсы», и специалисты предложили не утилизировать старые ракеты, а после минимальной переделки приспособить их под космические запуски. При этом ракетчики планируют оставить возможность пусков с мобильных платформ, что позволит в широком диапазоне выбирать градус орбиты для запусков.

По данным открытых источников, на вооружении РВСН сегодня может находиться около 70 ракет «Тополь».

15 мая стало известно, что Минобороны более чем вдвое сократило планы пусков «Тополей» на 2018-2019 годы, до трех вместо семи. В ближайшие годы будут выполняться только единичные запуски РС-12М для подготовки личного состава Ракетных войск стратегического назначения и подтверждения стабильности характеристик ракет, у которых продлили срок эксплуатации.

Стратегический ракетный комплекс РТ-2ПМ «Тополь» с твердотопливной трехступенчатой ракетой 15Ж58 принят на вооружение в 1988 году. МБР стартовой массой 45 тонн способна забрасывать около тонны боевой нагрузки на расстояние до 11 тысяч километров. Стандартной нагрузкой ракет 15Ж58 является ядерный боевой блок мощностью 550 килотонн.

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