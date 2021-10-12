Нуланд и Рябков обсудили ядерную программу Ирана и продление СВПД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ядерную программу Ирана. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга.

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Прайс заявил, что СВПД — одна из тех сфер, в которых Москва и Вашингтон имеют общие интересы, в частности, недопущение получения Ираном ядерного оружия. Он отметил, что у двух стран есть ряд разногласий по широкому кругу вопросов, однако «когда речь идет о нашей общей заинтересованности во взаимном возвращении США и Ирана к соблюдению СВПД — это то направление, где интересы Соединенных Штатов и Российской Федерации совпадают».

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.

20 июня 2021 года в Вене завершился шестой с апреля этого года раунд переговоров по полному восстановлению СВПД, которое также подразумевает возвращение к этой сделке США. Тогда в Вашингтоне заявили, что вернутся за стол переговоров уже при новом руководстве Ирана.

29 июля США заявили, что готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном, как только в Тегеране завершится процесс передачи президентской власти после выборов главы государства.