В США отказались «авансом» снимать санкции с Ирана

Чиновник: США не снимут санкции с Ирана до договоренностей о перезапуске ядерной сделки

США отказываются «авансом» снимать санкции с Ираном до достижения договоренностей о перезапуске ядерной сделки. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации Вашингтона, его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что стороны рассчитывают на возобновление переговоров в Вене по возвращению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), от которого ранее отказался предыдущий американский лидер Дональд Трамп, перейдя к политике «максимального давления».

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«Мы не сняли никаких санкций. Мы не будем платить авансом, и дали это ясно понять», — подчеркнул представитель администрации, добавив, что ситуация деградировала после срыва договоренностей о снятии санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Чиновник добавил, что США по-прежнему делают ставку на дипломатию, однако не исключают иные методы, чтобы предотвратить появление у Тегерана ядерных вооружений. Заявление было сделано в преддверии встречи советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с израильским коллегой Эялем Хулатой. Планируется, что стороны обсудят усилия по координации действий в отношении Ирана.

Ранее в Госдепе заявили, что правительство Ирана не приняло решения по ядерной сделке и не планирует возвращаться к переговорам. Вашингтон призвал Тегеран как можно скорее начать диалог по вопросам ядерных вооружений, так как возможности для этого небесконечны.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.

