Франция призвала к скорейшему восстановлению иранской ядерной сделки

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на Генеральной ассамблее ООН, призвал к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается продолжения иранской ядерной программы, то она требует от нас большой твердости. Иран не может полагать, что время играет в его пользу. Поскольку риск большого кризиса возрастает по мере того, как его ядерная программа становится более опасной», — заявил он.

Ранее в Госдепе заявили, что правительство Ирана не приняло решения по ядерной сделке и не планирует возвращаться к переговорам. Вашингтон призвал Тегеран как можно скорее начать диалог по вопросам ядерных вооружений, так как возможности для этого небесконечны.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.