Байден рассказал об условиях возвращения в ядерную сделку с Ираном

Байден: США готовы вернуться к ядерной сделке с Ираном, если тот ответит тем же

Американский президент Джо Байден заявил, что США готовы вернуться в ядерную сделку с Ираном и ждут того же от властей Исламской Республики. Об этом он заявил во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, цитату приводит Reuters.

Байден подчеркнул, что готовность Тегерана сотрудничать — это условие для того, чтобы Вашингтон ответил тем же. «США остаются привержены тому, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия», — заключил политик.

Переговоры с Тегераном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года (известной как Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) проходят при поддержке международной группы 5+1 (форум шести держав, объединивших усилия для предотвращения использования иранской ядерной программы в военных целях, включает США, Россию, Великобританию, Германию, Китай и Францию). Президент Исламской Республики Ибрагим Раиси, избранный в июне 2021 года, заявил, что не хочет встречаться с Байденом даже в случае снятия всех санкций против Тегерана.