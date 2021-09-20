В США заявили о готовности обсудить возвращение к ядерной сделке с Ираном

США готовы обсудить возвращение к ядерной сделке с Ираном с партнерами по Совету Безопасности (Совбезу) ООН на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке. Об этом заявила ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс, передает ТАСС.

Она отметила, что госсекретарь Энтони Блинкен не будет проводить встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном по этому вопросу. По словам дипломата, в переговорах по ядерной сделке с Ираном также примет участие представитель ФРГ.

Также Рагглс выразила надежду Вашингтона на продолжение диалога с Тегераном по этому вопросу. В качестве основной фигуры в коммуникациях между Ираном и Белым домом представитель Госдепа выделила спецпредставителя США по Ирану Роберта Мэлли.

21 июня новый президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что единственной его уступкой президенту США Джо Байдену будет возвращение Тегерана к ядерной сделке. В Госдепе пообещали, что Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном о возвращении к ней при новом руководстве страны. Однако Раиси отказался встречаться с Байденом даже в случае снятия всех санкций против Ирана.