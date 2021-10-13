В США ответили на вопрос о снятии всех взаимных ограничений с Россией

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ответил на вопрос о том, как США могут отреагировать на предложение МИД России снять все взаимные ограничения, касающиеся работы загранпредставительств. Он выступил с заявлением во вторник, 12 октября, на регулярном брифинге, его цитирует ТАСС.

По его словам, дипломатию стоит оставить таким людям, как заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Мы оставим дипломатию таким людям, как заместитель [госсекретаря США по политическим делам Виктория] Нуланд и другим, кто будет этим заниматься... Наша позиция относительно укомплектованности нашей [дипломатической] миссии кадрами остается твердой. Мы ожидаем паритета относительно численности персонала, мы ожидаем взаимности в вопросе виз Нед Прайс о предложении МИД России снять взаимные ограничения

Он призвал Россию проявлять «справедливость и гибкость» для достижения договоренностей, а также отметил, что страны договорились о еще одном раунде переговоров. Также Прайс выразил надежду на то, что миссия США в Москве сможет продолжить нормальную работу. По его словам, дальнейшие консультации будут проводиться на более низком уровне.

Мы надеемся, что продолжение диалога позволит найти решение, чтобы наша миссия в Москве смогла продолжить нормальную работу. Я ожидаю, что дальнейшие консультации будут проводиться на более низком уровне, возможно на уровне заместителей помощников госсекретаря, но мы надеемся, что эти переговоры смогут принести результаты, поскольку хотим, чтобы каналы связи с Москвой были открытыми Нед Прайс

Никакой конкретики

Прайс заявил, что в полной или достаточной мере укомплектованное посольство в Москве важно с точки зрения цели США: «обеспечения свободного поступление информации для ответственного поддержания двусторонних отношений с Москвой». При этом он не ответил однозначно на вопрос о том, готов ли Вашингтон обоюдно снять все ограничения, касающиеся работы загранпредставительств РФ и США. Однако, по его словам, США нуждаются в дипломатическом взаимодействии на ряде уровней с правительством в Москве.

Предложение США о снятии всех взаимных ограничений за последние годы высказал 12 октября заместитель главы МИД России Сергей Рябков во время его встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет МИД России о заявлении заместителя главы МИД России Сергея Рябкова

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Помимо этого, во время переговоров Нуланд и Рябков обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. По итогам встречи Рябков заявил, что Москва напомнила о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии. Он также указал, что в ходе переговоров с Нуланд была выражена озабоченность России в связи с новым альянсом AUKUS (Австралия, Великобритания, США) в контексте режимов нераспространения ядерного оружия.

Конструктивная встреча

Заместитель госсекретаря прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с замглавой МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. Сама Нуланд назвала встречу с партнерами из МИД России конструктивной, заявил пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц. Помимо прочего, Нуланд рассказала о наслаждении бабьим летом в Москве. Дипломат добавила, что американская сторона надеется на консультации с российским правительством, а также бизнес-сообществом и выпускниками программ обмена США. Кроме того, она посетила музей «Гараж» в столице.

Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России Виктория Нуланд о встрече с партнерами из МИД России

Как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, в ходе переговоров заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ядерную программу Ирана. Прайс подчеркнул, что СВПД — одна из тех сфер, в которых Москва и Вашингтон имеют общие интересы, в частности, недопущение получения Ираном ядерного оружия. Он отметил, что у двух стран есть ряд разногласий по широкому кругу вопросов, однако «когда речь идет о нашей общей заинтересованности во взаимном возвращении США и Ирана к соблюдению СВПД — это то направление, где интересы Соединенных Штатов и Российской Федерации совпадают».

Выгодный обмен

Ранее Рябков рассказал, что в обмен на въезд Нуланд в Россию исполняющий обязанности замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов получил визу США. «Мы удовлетворены тем, что такой размен все-таки произошел», — добавил дипломат. При этом по словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, власти РФ согласились организовать визит Нуланд в Москву после того, как Вашингтон пообещал убрать часть россиян из санкционных списков.

С 2019 года Нуланд была в черных списках Москвы и не могла попасть на территорию России. Одной из причин исключения оттуда стало то, что на данный момент дипломат занимает официальную должность в американской администрации. По другим данным, власти РФ согласились организовать визит Нуланд в Москву после того, как Вашингтон пообещал убрать часть россиян из санкционных списков.