В США ответили на вопрос о снятии всех взаимных ограничений с Россией

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ответил на вопрос о том, как США могут отреагировать на предложение МИД России снять все взаимные ограничения, касающиеся работы загранпредставительств. Он выступил с заявлением во вторник, 12 октября, на регулярном брифинге, его цитирует ТАСС.
По его словам, дипломатию стоит оставить таким людям, как заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Он призвал Россию проявлять «справедливость и гибкость» для достижения договоренностей, а также отметил, что страны договорились о еще одном раунде переговоров. Также Прайс выразил надежду на то, что миссия США в Москве сможет продолжить нормальную работу. По его словам, дальнейшие консультации будут проводиться на более низком уровне.
Никакой конкретики
Прайс заявил, что в полной или достаточной мере укомплектованное посольство в Москве важно с точки зрения цели США: «обеспечения свободного поступление информации для ответственного поддержания двусторонних отношений с Москвой». При этом он не ответил однозначно на вопрос о том, готов ли Вашингтон обоюдно снять все ограничения, касающиеся работы загранпредставительств РФ и США. Однако, по его словам, США нуждаются в дипломатическом взаимодействии на ряде уровней с правительством в Москве.
Предложение США о снятии всех взаимных ограничений за последние годы высказал 12 октября заместитель главы МИД России Сергей Рябков во время его встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.
Помимо этого, во время переговоров Нуланд и Рябков обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. По итогам встречи Рябков заявил, что Москва напомнила о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии. Он также указал, что в ходе переговоров с Нуланд была выражена озабоченность России в связи с новым альянсом AUKUS (Австралия, Великобритания, США) в контексте режимов нераспространения ядерного оружия.
Конструктивная встреча
Заместитель госсекретаря прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с замглавой МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. Сама Нуланд назвала встречу с партнерами из МИД России конструктивной, заявил пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц. Помимо прочего, Нуланд рассказала о наслаждении бабьим летом в Москве. Дипломат добавила, что американская сторона надеется на консультации с российским правительством, а также бизнес-сообществом и выпускниками программ обмена США. Кроме того, она посетила музей «Гараж» в столице.
Как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, в ходе переговоров заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ядерную программу Ирана. Прайс подчеркнул, что СВПД — одна из тех сфер, в которых Москва и Вашингтон имеют общие интересы, в частности, недопущение получения Ираном ядерного оружия. Он отметил, что у двух стран есть ряд разногласий по широкому кругу вопросов, однако «когда речь идет о нашей общей заинтересованности во взаимном возвращении США и Ирана к соблюдению СВПД — это то направление, где интересы Соединенных Штатов и Российской Федерации совпадают».
Выгодный обмен
Ранее Рябков рассказал, что в обмен на въезд Нуланд в Россию исполняющий обязанности замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов получил визу США. «Мы удовлетворены тем, что такой размен все-таки произошел», — добавил дипломат. При этом по словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, власти РФ согласились организовать визит Нуланд в Москву после того, как Вашингтон пообещал убрать часть россиян из санкционных списков.
С 2019 года Нуланд была в черных списках Москвы и не могла попасть на территорию России. Одной из причин исключения оттуда стало то, что на данный момент дипломат занимает официальную должность в американской администрации. По другим данным, власти РФ согласились организовать визит Нуланд в Москву после того, как Вашингтон пообещал убрать часть россиян из санкционных списков.