В Госдепе заявили о необходимости открытого дипломатического канала с Россией

В Госдепе заявили о необходимости для США открытого дипломатического канала с Россией

В Госдепартаменте США осознают необходимость в открытых каналах для дипломатического взаимодействия с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Мы хотим иметь возможность взаимодействовать с Москвой дипломатически на множестве уровней и нуждаемся в ней», — сказал Прайс.

По словам пресс-секретаря, разовые встречи не являются полноценной заменой работе дипмиссий, которую в США надеются возобновить. Дипломаты США и России договорились о еще одном раунде переговоров по проблеме ограничений на работу своих посольств.

Ранее пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжает выступать против газопровода «Северный поток-2» даже после начала его заполнения газом. «Мы продолжаем выступать против этого трубопровода, мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации», — подчеркнул Прайс.