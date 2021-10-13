Раскрыты причины ошибочного включения россиян в санкционный список США

Многие россияне находятся под ошибочными санкциями США из-за того, что по ним у американских властей просто недостаточно данных. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал Роберт Стрик, глава лоббистской фирмы Stryk Global Diplomacy из Вашингтона.

«По моему мнению, в санкционном списке россиян есть много тех, по кому у правительства США просто недостаточно данных — чиновники в Вашингтоне до конца не выяснили, насколько они на самом деле связаны с Кремлем, насколько они причастны к политическим разногласиям — там всех стригут под одну гребенку», — заявил лоббист.

Решение о том, кого включить в черный список, принимается на основании исследования экспертов Совета по национальной безопасности. «Они часто не слишком глубоко копают: просто ищут, как именно можно надавить, чтобы добиться той или иной внешнеполитической цели», — пояснил Стрик.

Он отметил, что такие фирмы, как его собственная, добиваются того, чтобы попавших под санкции иностранцев «услышали» в Вашингтоне.

Ранее в том же разговоре Стрик рассказал, что процесс попадания в санкционные списки и выхода из них не имеет ясной структуры: он скорее похож на «черный ящик».

10 октября стало известно, что российские власти согласились на визит заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву — в обмен на то, что ряд россиян вывели из-под санкций правительства США.