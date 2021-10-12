США лишились крупнейшего поставщика патронов из-за санкций против России

Российские производители патронов для гражданского оружия могут значительно сократить свое присутствие на крупнейшем для себя экспортном рынке — американском. Об этом пишет РБК.

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Причиной этого стали дополнительные санкции, введенные 7 сентября Вашингтоном в отношении Москвы. Среди прочего, в них оказался пункт, ограничивающий «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России. Теперь компаниям, желающим приобрести продукцию российских предприятий, Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) будет выдавать обязательный отказ.

По некоторым оценкам, Россия является основным поставщиком патронов в США. Ежегодные поставки российских производителей в страну превышают 100 миллионов долларов, что составляет более 21 процента совокупного импорта оружейных патронов. Ближайший преследователь — Южная Корея — имеет показатель вдвое меньший. В 2020 году импортеры США завезли из России более 765 миллионов патронов.

30 июля сообщалось, что импорт российских нефти и нефтепродуктов в США резко вырос за пять месяцев текущего года на фоне роста цен. «Импорт удобрений в США увеличился на 35 процентов, до 0,5 миллиарда долларов, а ввоз железа и стали из России повысился на четверть — до 0,7 миллиарда долларов. В целом импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года вырос в полтора раза к тому же периоду годовой давности, достигнув почти 11,5 миллиарда долларов», — следует из статистических данных Бюро переписи населения США. По другим сырьевым товарам закупки тоже значительно выросли, несмотря на действующие санкции. Речь идет об импорте минерального топлива, драгоценных и полудрагоценных металлов и камней.

В июне глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объяснил смысл санкций США по оборонному экспорту, введенных в марте этого года. Он пояснил, что ограничения направлены на продукцию двойного назначения, которую Госдеп США считает «военными услугами». В частности, ситуация затрагивает гражданский самолет МС-21. «Они запретили ввоз композитных материалов для крыла. Хотя это абсурд, понятно. Думаю, это лукавая позиция в целом», — сказал он. По его мнению, помимо сдерживания российских оборонных технологий, цель американских санкций — помешать развитию России в целом и гражданской авиации в частности.