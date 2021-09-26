В Кремле пообещали мудрый ответ на санкции против России

Песков: Путин проявит мудрость в ответ на санкции США против россиян

Россия будет отвечать мудро, если США введут санкции против 35 российских высших чиновников и бизнесменов. Такое обещание сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин «проявит эту мудрость, если это нужно будет».

Ранее Песков заявил, что возможное принятие США новых санкций в отношении 35 россиян станет наихудшим сценарием развития отношений двух государств.

24 сентября стало известно, что палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий новые санкции. Рекомендуется ввести ограничительные меры против 35 человек, среди которых премьер-министр Михаил Мишустин, Песков, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава ЦИК Элла Памфилова и другие. По мнению комитета по процедурным вопросам палаты, они причастны к нарушению прав человека. Попавшим под санкции запрещается въезд в США, их активы в американских банках будут арестованы.

