В Совфеде рассказали о невозможности США влиять на Россию

Член Совфеда Климов заявил, что США стали слабее и больше не могут сдерживать Россию

США лишились некоторых своих партнеров, и их число продолжает уменьшаться. Кроме того, страна стала слабее и практически лишилась рычагов влияния на Россию, она больше не способна сдерживать развитие государства. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член Совета Федерации Андрей Климов.

Палата представителей конгресса США ранее приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России. В случае вступления данной инициативы в силу президент США Джо Байден должен будет ввести рестрикции в отношении лиц и организаций, причастных к российскому газопроводу «Северный поток-2». В частности, поправка подразумевает заморозку их активов в США, аннулирование действующих виз, а также запрет для американских граждан и компаний проводить сделки с фигурантами списка. Кроме того, конгрессмены США поддержали поправку, ужесточающую санкции против госдолга России.

Падение авторитетов

Климов напомнил, что США не одно десятилетие пытаются сдерживать развитие России с помощью санкций. Но за эти годы страна выработала механизмы сопротивления внешней агрессии, поэтому давление такого рода уже не приносит ощутимого вреда.

«Только дураки и провокаторы действительно считают, что подобные незаконные действия способны произвести какой-то реальный негативный эффект на нашу страну и причинить ей боль. Санкции — это ведь не какая-то неожиданность для нас, их начали вводить еще до 2014 года, мы в течение десятилетий отлаживали методы противодействия такому давлению», — сказал сенатор.

Он также обратил внимание на то, что санкции США еще не вступили в силу. Кроме того, в стране есть реальные силы, которые готовы противостоять этому проекту, но не потому что переживают за Россию, а потому что понимают, что это может нанести вред и их стране.

«Противоправные действия, предлагаемые конгрессом, носят, скорее, внутриполитический характер, — считает политик. — Они адресованы самим американцам. Используя подобную русофобскую риторику, они хотят только поднять свой рейтинг в глазах граждан страны. Но в Штатах есть и те, кто хорошо знает Россию, как, например, директор ЦРУ. Они понимают, что наши меры могут быть симметричными, что Россия давно научилась преодолевать санкционные вызовы и нашла выходы по всем направлениям. Продолжая такую политику, Америка просто упускает возможность решить те проблемы, с которыми невозможно разобраться без нашей страны».

Климов заявил, что, по его оценкам и данным специалистов по защите госсуверенитета, США в настоящее время не в состоянии принять какие-либо меры, способные сдержать Россию. Не из-за того, что наша страна стала сильнее, а потому что слабее стали американцы.

«Число партнеров, на которых они могли бы положиться, продолжает уменьшаться. Мир изменился, Штаты утратили большинство рычагов влияния, а наша власть научилась максимально точно реагировать на давление подобного рода», — заключил сенатор.

Конгресс также рекомендует ввести санкции против 35 российских граждан, среди которых премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова и другие.