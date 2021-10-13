Назван способ выйти из-под американских санкций

Вывести кого-либо из-под санкций США можно, но для этого нужно доказать чиновникам из Вашингтона, что попавшее под ограничения лицо или компания не имеет отношения к той проблеме, из-за которой вводились санкции. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал Роберт Стрик, глава лоббистской фирмы Stryk Global Diplomacy из Вашингтона.

«Нужно знать, какие внешнеполитические установки США привели к санкциям: проблема в гуманитарной области, в финансовой или в политической — что-то с демократией, например. Далее нужно сформировать план того, как доказать американскому государству, что вы не имеете отношения к данной проблеме, что указывающая на это информация неверна», — рассказал Стрик.

При этом никакого прописанного способа выйти из-под санкций не существует — механизмы работы Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, отвечающего за применение санкций, очень запутаны.

«В судебной системе США есть налаженные механизмы апелляции, есть возможность отслеживать, насколько успешно идет процесс: вы знаете, какой вопрос когда рассматривается, какие варианты решения могут вынести судьи. В OFAC всего этого нет — это огромный черный ящик, узнать закономерности которого очень сложно», — пояснил лоббист.

По словам Стрика, чтобы опротестовать санкции, нужно работать с Минфином, Советом по национальной безопасности, Белым домом, Госдепом и Минюстом. «Это очень трудозатратная задача. И это учитывая, что никто толком не знает, как в этот [санкционный] список попадают», — отметил он.

10 октября стало известно, что российские власти согласились на визит заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву — в обмен на то, что ряд россиян исключили из санкционного списка правительства США.