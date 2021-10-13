Козак рассказал о подтверждении Викторией Нуланд позиции США по Донбассу

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд подтвердила заявленную в Женеве позицию Вашингтона о необходимости согласования особого статуса Донбасса для дальнейшего урегулирования. Об этом заявил проводивший с ней переговоры в Москве замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который является куратором украинского направления сообщает в среду, 13 октября, РИА Новости.

Она заключается в том, что без согласования параметров особого статуса региона в составе Украины какой-либо ощутимый прогресс в урегулировании конфликта едва ли возможен, уточнил Козак.

«С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Виктория Нуланд осталась удовлетворена результатами прошедших переговоров, назвав их продуктивными.

Нуланд прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. По итогам встречи замглавы российского МИД подчеркнул, что Москва напомнила о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии.