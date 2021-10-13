Путин ответил на обвинения в использовании газа как оружия России

Президент России Владимир Путин ответил на обвинения в использовании Россией энергетики в качестве оружия. Глава государства подчеркнул, что подобные заявления — это «политически мотивированная болтовня», которая не имеет под собой оснований. Об этом российский лидер сообщил на заседании форума «Российская энергетическая неделя», передает «Интерфакс».

Путин отметил, что Россия увеличивает поставки газа в Европу, тогда как другие страны, в том числе США, их уменьшают. «Это вещи открытые. Нужно только заглянуть в интернет. Там все есть», — добавил президент.

По его словам, обвинения в адрес России являются «полной чушью и бредом». «Россия вообще не использует никакого оружия, если вы обратили внимание», — добавил глава государства и подчеркнул, что даже в самые сложные периоды «холодной войны» Москва исполняла контрактные обязательства и поставляла газ в Европу.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Россию увеличить поставки газа в Европу. При этом он подчеркнул, что российское правительство совершит ошибку, если будет использовать газ как политическое оружие. «Считаю, что в России должны ответить на потребности рынка в увеличении поставок газа в Европу», — заключил он.

В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать». По его словам, Россия руководствуется исключительно своими интересами и интересами своего народа «для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе».