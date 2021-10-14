В Германии нашли способ снизить цены на газ в Европе

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст нашел способ снизить стоимость газа в Европе. Как он заявил в беседе с ТАСС, скорейший запуск «Северного потока-2» сможет стабилизировать цены на энергорынке.

Политик отметил, что повышение стоимости газа в Евросоюзе (ЕС) вызвано различными факторами. На рост цен повлияло сокращение поставок газа в Европу и увеличение — в страны Азии. Также Клаус Эрнст сообщил, что после необычно долгого отопительного периода зимой 2020 года газохранилища в ЕС опустели. «К тому же налог на выбросы CO2 ведет к удорожанию газа, а общий спрос после коронавирусного кризиса в свете восстановления экономики снова увеличился», — рассказал политик.

По мнению главы комитета, рост стоимости газа не связан с действиями «Газпрома». Об этом заявило и правительство Германии. Клаус Эрнст подчеркнул, что российский поставщик энергоресурсов выполнил все свои обязательства по контрактам. С мнением политика согласна и Еврокомиссия. Ранее в октябре исполнительный орган ЕС опубликовал сообщение, в котором заявил, что «Газпром» выполнил все контрактные обязательства.

При этом Еврокомиссия все же связывает рост цен с действиями российской компании. Как сказано в сообщении, «Газпром» не предлагал никаких дополнительных поставок свыше соглашений, чтобы облегчить ситуацию на европейском энергорынке. Как отмечается в сообщении, поставки газа из России в Европу оказались ниже ожиданий.

