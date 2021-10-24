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В Молдавии заступились за «Газпром» в газовом вопросе

Экс-премьер Молдавии Кику: большая часть долга за газ была накоплена в 2011-2015 годах
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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Большая часть долга Молдавии перед «Газпромом» — 394 миллиона долларов — была накоплена с 2011 по 2015 годы. Об этом сообщил бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он привел данные, согласно которым на сегодняшний день долг составляет 444,1 миллиона долларов без учета пени. Из них 39,3 миллиона долларов долга образовались с 2006 по 2007 год, еще 10,7 миллиона — в сентябре 2021-го, а с 2016 года по август 2021 года не было накоплено «ни единого цента долга».

«Итого, 394,1 миллиона долларов накопилось в качестве долга в 2011-2015 годы. То есть в период, когда нынешние руководители государства были...в правительстве. Может, поэтому русские сейчас именно их просят погасить долг?», — написал Кику.

23 октября «Газпром» пригрозил приостановить поставки газа в Молдавию, если страна полностью не оплатит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря. Официальный представитель компании Сергей Куприянов отметил, что с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов, однако представители Молдавии не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности.

22 октября российско-молдавские переговоры по газу с участием вице-премьера России Дмитрия Козака завершились безрезультатно. Москва предложила Кишиневу справедливую рыночную цену и согласилась предоставить скидку в 25 процентов, однако единственным условием ее получения является выплата накопившейся задолженности. Молдавская сторона в лице вице-премьеров Владислава Кульминского и Андрея Спыну, в свою очередь, попросила о снижении стоимости топлива в два раза, указывая на отсутствие денежных средств в стране.

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