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В Совфеде назвали власти Молдавии «совсем отчаявшимися людьми»

Сенатор Пушков о властях Молдавии: просить газ у Украины могут только отчаявшиеся люди
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Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обращение властей Молдавии к Киеву с просьбой о помощи в связи с энергетическим кризисом. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

По его словам, просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди. «Это вместо того, чтобы найти договоренность с Россией», — подчеркнул парламентарий.

Пушков также отметил, что Кишиневу придется самому выпутываться из сложившейся ситуации. При этом сенатор задался вопросом, где же сейчас американский сжиженный газ, «молекулы свободы», которые должны были обогреть Европу. «Отвечу: на азиатских рынках и в Китае», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в связи с энергетическим кризисом власти Молдавии обратились за помощью к Украине. Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, что речь идет о 15 миллионах кубометров газа, которые республика просит из-за физического дефицита газа, в том числе на объектах критической инфраструктуры. Украина ведет переговоры и хочет, чтобы Кишинев вернул газ до конца зимы. Глава комитета Рады надеется, что через четыре месяца Молдавия сможет найти постоянного поставщика газа.

23 октября стало известно, что «Газпром» может остановить поставки газа в Молдавию, если страна полностью не оплатит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря.

Накануне, 22 октября, российско-молдавские переговоры по газу у вице-премьера РФ Дмитрия Козака завершились безрезультатно, новый контракт по газу не был заключен, сообщил журналистам близкий к переговорам источник.


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