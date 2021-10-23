Власти Молдавии попросили Украину предоставить 15 миллионов кубометров газа

В связи с энергетическим кризисом власти Молдавии обратились за помощью к Украине. Об этом в субботу, 23 октября, в своем Facebook-аккаунте сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он уточнил, что речь идет о 15 миллионах кубометров газа, которые республика просит из-за физического дефицита газа, в том числе на объектах критической инфраструктуры. Украина ведет переговоры и хочет, чтобы Кишинев вернул газ до конца зимы. Глава комитета Рады надеется, что через четыре месяца Молдавия сможет найти постоянного поставщика газа. Объемы, запрашиваемые Молдавией, в феврале понадобятся самой Украине.

Ранее 23 октября сообщалось, что российско-молдавские переговоры по газу у вице-премьера Дмитрия Козака завершились безрезультатно, новый контракт по газу не был заключен.

Москва предложила Кишиневу справедливую рыночную цену и готова предоставить скидку в 25 процентов, однако единственным условием ее получения является выплата накопившейся задолженности в размере около 700 миллионов долларов, без учета Приднестровья. Молдавская сторона в лице вице-премьеров Владислава Кульминского и Андрея Спыну, в свою очередь, просила о снижении стоимости топлива в два раза, апеллируя к отсутствию денежных средств в стране.

Молдавия в октябре уже обращалась к Евросоюзу с просьбой о дополнительных поставках газа.

