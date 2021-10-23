Бывший глава ДНР предупредил о неизбежной войне в Донбассе

Война в Донбассе может разгореться с новой силой в любой момент из-за экономического и политического кризиса на Украине, поскольку отсутствие у Киева политической воли и его непримиримая позиция не оставляют вариантов мирного разрешения ситуации. Об этом заявил бывший глава правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), депутат Государственной Думы Александр Бородай, сообщает в субботу, 23 октября, URA.RU.

«Мотивы у нашего противника начать войну есть. В любой момент может начаться», — констатировал он.

По мнению политика, Украину ждет непростое время предстоящей зимой из-за проблем с углем и поставками газа, а также в связи с пандемией COVID-19. Все это может привести к тому, что у Киева появится «соблазн затеять небольшую войну». Даже если она не будет победоносной, под это можно будет списать все проблемы населения, отметил Бородай.

Он считает, что до прекращения конфликта в Донбассе сейчас так же далеко, как и ранее. По его словам, Киев не предпринимает никаких попыток к урегулированию ситуации, а заявления украинского лидера Владимира Зеленского о желании выстроить диалог по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным — ложь.

«Властные полномочия Зеленского очень ограничены. Все, что он может — говорить», — считает Бородай.

Ранее Александр Бородай заявил, что сделает все возможное, чтобы территория Донбасса вошла в состав России.