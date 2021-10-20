Украина заявила о не интересующих Россию жителях Донбасса

МИД Украины призвал жителей Донбасса понять, что они не интересуют Москву

Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило, что жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не интересуют Россию. Об этом в среду, 20 октября, сообщает «Интерфакс — Украина».

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Киев отреагировал на заявление Москвы о задержании жителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), гражданина России Андрея Косяка. «Удивлены, что МИД России только на шестой день поинтересовалось судьбой Андрея Косяка», — отметил официальный представитель украинского министерства Олег Николенко.

По его словам, такая «запоздалая забота» ярко демонстрирует отношение России к людям с паспортами государства. «Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец, поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью. Россию интересует только одно: выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли», — сказал Николенко.

Представитель МИД отметил, что Косяк был задержан, когда под видом разминирования снимал на камеру позиции, от которых отошли украинские войска. Тем самым он нарушил режим прекращения огня, запрещающий проводить разведывательные и диверсионные операции, подчеркнул Николенко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание Косяка вероломным и провокационным. Она отметила, что Косяк представляет ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), и украинские военные схватили его, «невзирая на гарантии безопасности, предоставленные Киевом членам СЦКК». Захарова призвала Киев обеспечить российским дипломатам доступ к задержанному и «прекратить провокации на линии соприкосновения».