МИД России назвал вероломным задержание украинскими военными представителя ЛНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вероломным задержание украинскими военными представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова заявила, что Косяк представляет ЛНР в Совместном центре по контролю и координации. Его задержали, «невзирая на гарантии безопасности, предоставленные Киевом членам СЦКК».

«Украинская сторона сообщила в СМИ о наличии у А.В.Косяка гражданства России. Несмотря на это, никаких уведомлений о произошедшем в российские дипломатические и консульские учреждения не поступало», — подчеркнула она.

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19 октября ЛНР инициировала внеочередное заседание в рамках Трехсторонней контактной группы, но Украина в последний момент отказалась от участия, продолжает Захарова.

«Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией», — заявила она.

Захарова призвала Киев «прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России А.В.Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников». «Продолжим добиваться соблюдения законных прав российского гражданина», — заверила она и добавила, что Москва ожидает «принципиальной оценки» произошедшего от ОБСЕ.

Ранее суд в Луганской области арестовал Косяка. Прокуратура заявила, что он c 2017 года состоял в вооруженных формированиях ЛНР, целью которых является уничтожение подразделений и техники Вооруженных сил Украины. При задержании у него было оружие.