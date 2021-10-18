Появилось видео обыска задержанного украинскими военными офицера ЛНР

В сети появилось видео с обыском задержанного украинскими военными представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Запись опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

На видео мужчина сначала стоит на коленях с завязанными глазами в окружении нескольких силовиков. Затем задержанного кладут лицом на землю и начинают расспрашивать.

На вопрос о том, почему при нем имеется оружие, которое представителям в СЦКК носить не разрешается, Косяк ответил, что «без него стремно». При этом самого оружия на кадрах нет, только на груди военного, предположительно, висит пистолетная кобура.

Журналист также указал, что офицер ЛНР сдался украинцам добровольно, так как выполнял их вербальные требования при осмотре.

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13 октября в ЛНР заявили, что украинские военные во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали офицера, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков.

В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила Службу безопасности Украины (СБУ) в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а также осудила СММ ОБСЕ за бездействие в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом.

Жители Донецка вышли на акцию и заблокировали здание гостиницы, где размещаются представители СММ ОБСЕ. В результате 17 октября миссия приостановила свою деятельность в Донбассе.