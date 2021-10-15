ЛНР отозвала гарантии безопасности украинским военным на линии разграничения

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) решили принять ряд мер в связи с задержанием офицера Андрея Косяка украинскими силовиками. Об этом сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

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По его словам, ЛНР отзывает все гарантии безопасности, ранее данные Киеву, по выполнению работ у линии разграничения. Филипоненко добавил, что власти республики также ограничат маршруты передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

Кроме того, подчеркнул Филипоненко, ЛНР отказывается обсуждать с украинской стороной любые вопросы до возвращения задержанного офицера.

13 октября в ЛНР заявили, что украинские военные во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали офицера, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков.

В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила Службу безопасности Украины (СБУ) в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а также осудила СММ ОБСЕ за бездействие в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом.