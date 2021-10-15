В Донецке устроили акцию протеста из-за задержанного Киевом офицера ЛНР

Жители Донецка потребовали у миссии ОБСЕ добиться от Киева освобождения военного ЛНР

Жители Донецка устроили акцию протеста у гостиницы, где проживают представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), в связи с задержанием Киевом офицера самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Митингующие заблокировали выходы из гостинцы Park Inn и требуют от ОБСЕ содействия в освобождении Андрея Косяка. Участники акции держат плакаты с призывом добиться освобождения военного и скандируют «Свободу Андрею!».

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Представители миссии вышли из гостиницы, чтобы выслушать требования собравшихся, но ситуацию никак не прокомментировали и затем вернулись в здание гостиницы.

13 октября, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о пленении безоружного офицера. По его словам, украинская сторона атаковала офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). После инцидента Пасечник заявил о прекращении контактов с Украиной в Минском формате.

На следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) допросила задержанного представителя ЛНР. В спецслужбе рассказали, что задержанный подозревается в умышленном убийстве, совершенном в 2010 году.

Данные СБУ прокомментировал старший лейтенант Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Он указал, что сотрудники СБУ пытают задержанного военнослужащего и заставляют принимать его психотропные препараты для дачи ложных показаний против ЛНР. Также военный осудил бездействие миссии ОБСЕ.