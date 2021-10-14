В СБУ рассказали о допросе военнослужащего ЛНР

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) допросили ранее задержанного военнослужащего самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ рассказали, что задержанный подозревается в умышленном убийстве, совершенном в 2010 году. В 2014-м в ЛНР он вступил в батальон «Брянка СССР», а на момент задержания входил в состав одного из подразделений народной милиции самопровозглашенной республики.

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В ведомстве отметили, что вооруженный военнослужащий был пойман во время разведки позиций, оставленных украинскими войсками. Там подчеркнули, что в соответствии с договоренностями, заключенными в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, его задачей было разминирование соседнего участка, где планируется размещение нового пропускного пункта. Силовики также добавили, что он не должен был иметь при себе оружие.

Военнослужащего обвинили в грубом нарушении договоренностей и сообщили ему о подозрении в создании незаконных вооруженных формирований. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В марте СБУ сообщила о задержании бывшего бойца ЛНР, ранее отсидевшего тюремный срок в России. Ему предъявили подозрения в терроризме и незаконном обращении с оружием и взрывчаткой.