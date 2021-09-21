СБУ сообщила о задержании танкиста из ДНР

На Украине задержали танкиста из ДНР при попытке пересечь линию разграничения

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила на своем сайте о задержании танкиста из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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По данным СБУ, он присоединился к вооруженным силам ДНР в 2016 году, стал механиком-водителем танка и вошел в состав подразделения, обстреливавшего украинские позиции.

Затем, как утверждают в спецслужбе, он решил вернуться на подконтрольную Киеву территорию для поиска работы и был задержан украинскими военнослужащими при попытке тайно пересечь линию разграничения.

Задержанный подозревается в совершении преступлений по статьям «Участие в террористической группе или террористической организации», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Ранее СБУ сообщила о задержании человека, занимавшего пост замдиректора аэропорта Симферополя. Он обвиняется в том, что «участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов» в Крыму.