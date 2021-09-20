СБУ заявила о задержании замдиректора аэропорта Симферополя

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании человека, занимавшего пост замдиректора аэропорта Симферополя.

«Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь"», — заявили в спецслужбе.

По данным Киева, в 2014 году он «участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов» в Крыму. «Среди них — международный аэропорт и региональное подразделение "Крымаэрорух"», — сказано в сообщении.

СБУ утверждает, что задержанный — бывший украинский военнослужащий, который в 2011 году был завербован российскими спецслужбами и получил российский паспорт.

Теперь он арестован и подозревается в совершении преступлений по статьям «Государственная измена» и «Участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Ранее СБУ задержала одного из организаторов референдума о независимости самопровозглашенной ЛНР в 2014 году.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение.