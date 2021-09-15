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СБУ задержала организатора референдума о независимости ЛНР

Служба безопасности Украины задержала организатора референдума 2014 года в ЛНР
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Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одного из организаторов референдума о независимости самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в 2014 году. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Подозреваемый был задержан во время спецоперации в Новопскове Луганской области. По данным следствия, в 2014 году он руководил избирательной комиссией в Новопсковском районе, активно участвовал в организации референдума, контролировал подсчет голосов и отправку бюллетеней в Луганск.

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Позже организатор референдума бежал в Россию, где прожил семь лет, отмечает СБУ. Его заочно объявили в розыск за совершение преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Референдум о самоопределении ЛНР состоялся 11 мая 2014 года. По заявлению организаторов, 96,2 процента избирателей проголосовали в поддержку Акта о государственной самостоятельности республики. Аналогичный референдум состоялся в ДНР.

Украина считает оба голосования незаконными. На сегодняшний день, по данным СБУ, более 160 человек были осуждены за участие в организации референдумов. Материалы еще свыше 60 уголовных дел направлены в суд.

В марте 2021 года на Украине состоялись довыборы в Верховную Раду по двум мажоритарным округам. В Донецкой области депутатом был избран член партии «Порядок» Андрей Аксенов, который в 2014-м был председателем сельского совета поселка Новодонецкое и участвовал в организации референдума о независимости ДНР.

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