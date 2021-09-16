Соратники погибшего в Киеве белорусского активиста сообщили о задержаниях

«Белорусский дом на Украине» сообщил, что СБУ задержала пятерых активистов

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала пятерых белорусских активистов и угрожает им высылкой, сообщается в Telegram-канале организации «Белорусский дом на Украине» (БДУ), чей глава и соратник Виталий Шишов погиб в Киеве в начале августа.

«Проводятся "беседы". Предоставляется классический выбор — "сотрудничество или депортация". Данные всех пятерых установлены», — сказано в сообщении.

Близкие задержанных утверждают, что за ними давно велась слежка. «Все похоже на спланированную операцию, а не случайную профилактическую беседу», — утверждают в БДУ.

Шишов пропал 2 августа, на следующий день его нашли мертвым в парке. БДУ заявил, что смерть их лидера — «спланированная чекистами операция». Между тем СМИ сообщали о связи организации с украинскими радикалами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал обвинения в причастности к смерти Шишова фразой «всех не перевешаешь».

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование смерти Шишова. Посольство США выразило соболезнования близким погибшего. В начале сентября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что следствие установило причину смерти Шишова, но не назвал ее.