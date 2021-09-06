МВД заявило об установлении причин гибели лидера белорусских эмигрантов в Киеве

Следствие установило истинную причину гибели главы «Белорусского дома на Украине» (БДУ) Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из парков Киева 3 августа. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, правоохранители окончательно определились с версией произошедшего. При этом глава МВД причины не озвучил и предложил дождаться официального заявления о результатах следствия от Национальной полиции. Монастырский отметил, что для выяснения обстоятельств смерти лидера белорусских эмигрантов были привлечены международные эксперты.

Шишов пропал 2 августа. На следующий день активиста нашли мертвым в парке недалеко от его дома. Сотрудники БДУ заявили, что за Шишовым велась слежка, а его убийство было заказано белорусскими властями.

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование произошедшего. Посольство США выразило соболезнования близким белорусского активиста.

Позже стало известно о связи «Белорусского дома на Украине» с несколькими украинскими радикалами. Помимо Сергея Коротких среди них оказался один из участников нападения на пятого президента Украины Петра Порошенко в 2019 году Родион Батулин. Отмечается, что он является соучредителем организации эмигрантов.